- Soacra lui Catalin Cherecheș, primarul din Baia Mare, a fost prinsa in flagrant, miercuri, in timp ce ii dadea mita 50.000 de euro mamei unei judecatoare de la Curtea de Apel Cluj care ar urma sa pronunțe decizia definitiva in dosarul de corupție in care in prima instanța Cherecheș a fost condamnat…

