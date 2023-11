Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse judiciare, soacra primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar fi fost prinsa in flagrant, miercuri dupa amiaza, la Cluj, in timp ce intermedia o mita pentru judecatoarea care urma sa pronunțe sentința definitiva intr-un dosar de corupție pe data de 24 noiembrie la Curtea de Apel…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, proaspat casatorit, a ajuns joi dimineața la urgența, acuzand dureri in piept. Edilul trebuia sa ajunga, joi, la Curtea de Apel Cluj, unde magistrații ar trebui sa dea sentinta definitiva in dosarul in care a fost condamnat la 5 ani cu executare pentru luare…