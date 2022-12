Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua și partenerul ei de viața, Marian Corcheș, și-au unit destinele in urma cu cateva luni, iar cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Vedeta a marturisit pe rețelele de socializare motivul pentru care iși dorește o casnicie discreta, departe de ochii curioșilor.

- Cel mai probabil ultimul soldat in Garda Regala aflat in viața, Irod Moisa a avut parte de momente emoționante, miercuri, cu prilejul apropiatei aniversari a centenarului. Pe 30 noiembrie, va implini 100 de ani!

- Sarbatoare mare in familia juratului de la Te cunosc de undeva! Dora, fiica lui Aurelian Temișan și a Monicai Davidescu, iși sarbatorește ziua de naștere, iar artistul a postat o serie de fotografii cu fiica lui, dar și cu soția alaturi de un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- Carmen de la Salciua s-a casatorit cu Marian Corcheș in urma cu doua saptamani, iar de atunci are o noua soacra și realția dintre cele doua pare a fi mult mai buna decat cea pe care a avut-o artista cu fosta soacra. Cantareața a dezvaluit cum se ințelege cu mama soțului ei.

- In cursul zilei de ieri, Carmen de la Salciua și Marian Corcheș s-au casatorit. Deși nu au anunțat nicaieri ca va avea loc marele eveniment, ulterior cantareața a facut publica o fotografie in care aparea imbracata in rochie de mireasa, dand de ințeles ca urmeaza sa ajunga in fața altarului acolo unde,…

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai indragite cantarețe din Romania, a spus marele “DA” in fața ofițerului de stare civila și și-a marturisit dragostea in fața altarului. Vedeta s-a casatorit in mare secret cu Marian Corcheș. Cum a aratat rochia de mireasa pe care a purtat-o in ce mai importanta…

- Carmen de la Salciua e in culmea fericirii! Vedeta s-a casatorit cu Marian Corcheș, barbatul alaturi de care traiește o poveste de dragoste ca-n filme. Cantareața a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini de la marele eveniment. Iata ce ținute spectaculoase au purtat mirii.

- Carmen de la Salciua și-a sarbatorit azi ziua de naștere și a ales s-o faca pe Muntele Athos. Artista a vrut sa se afle in pelerinaj la locul sfant din Grecia in ziua in care a implinit 34 de ani. Cu puțin timp in urma, le-a vorbit fanilor ei despre experiența pe care a avut-o.