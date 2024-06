Stiri pe aceeasi tema

- Modernizarea transportului public din Suceava intra intr-o noua etapa, de extindere la nivel metropolitan, prin aducerea a 50 de autobuze electrice și amenajarea unei autobaze noi, cu stațiile de incarcare necesare flotei de vehicule electrice care va deservi și localitațile limitrofe.Prezent ...

- Cetateanul sirian care a dat foc unei usi la Ambasada Israelului din Bucuresti, amenintand ca se autoincendiaza, a fost arestat preventiv.Pe numele barbatului, Judecatoria Sectorului 4 a emis un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- Lucrarile la noul Camin cultural din satul Ghinești, comuna Salcioara, au intrat in linie dreapta. Primarul Valentin Parvu spune ca realitatea vine sa contrazica toate zvonurile și minciunile lansate de oponenții sai politici in aceasta perioada! Proiectul, in valoare de 2,8 milioane de lei, este finanțat…

- Miruna Pascu a reușit, in sfarșit, sa ii impresioneze pe judecatori: a obținut anularea controlului judiciar, așa ca, deși este acuzata de șantaj și de trafic de droguri, nu mai are nicio restricție.

- Mecanismul de implementare a salariului minim european va incepe de la 1 iulie, legislația fiind adoptata deja, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Ciolacu da asigurari ca legislația cu privire la salariului minim european a fost aprobata. „Vedeti ca am intrat in procedura de implementare. O sa explice…

- PSD anunta joi ca nu mai este mult timp pana vor demara lucrararile la Institutul Regional de Oncologie. „Ultimul pas inaintea demararii lucrarilor la Institutul Regional de Oncologie se face astazi, iar ceea ce promiteam in urma cu cateva luni se intampla. Guvernul Romaniei adopta in ședința de azi…

- Romania a intrat in linie dreapta catre productia de energie eoliana in largul Marii Negre, iar in ritmul impus de proiectul de lege adoptat astazi in Camera Deputatilor, in anul 2032 vom putea avea in Sistemul Energetic National primul MW de energie eoliana produsa offshore, a declarat ministrul Energiei,…

- Nicușor Dan a anunțat vineri seara, la Digi24, ca deși PNL a decis sa nu il sprijine, el se va adresa totuși simpatizanților PNL, „pentru a nu ne intoarce la o administrație PSD in București”. Primarul Capitalei a vorbit despre alegerile locale, unde candideaza pentru un nou mandat. El a spus ca deși…