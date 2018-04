Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis, sambata, un comunicat in care a precizat ca atacurile coordonate de SUA impotriva Siriei reprezinta acte de agresiune si a adaugat ca Rusia va cere reunirea de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- PES activists Romania organizeaza sambata, 31 martie 2018, evenimentul "125 de ani de social democratie la 100 de ani de la Marea Unire", ce va loc concomitent la Bucuresti, Alba Iulia si la Chisinau. La reuniunea ce marcheaza aniversarea a 125 de ani de la infiintarea primului parti ...

- Momentul exploziei, care s-a produs astazi pe strada Armeneasca din Chișinau, a fost surprins de camerele de supraveghere a magazinului în care a avut loc tragedia. Imaginile video au fost publicate în presa și au un puternic impact emoțional. Din video se observa cum trecatorul,…

- Voci de legenda ale muzicii din Europa si fosta Uniune Sovietica au sustinut aseara un concert grandios la Palatul National "Nicolae Sulac". Faimoasa trupa italiana "Ricchi e Poveri", care nu e pentru prima data la Chisinau, a ridicat in picioare publicul.

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- [caption id="attachment_34934" align="alignleft" width="396"] In fotografie: ”Bravissimo” pe scena casei de cultura din Leova[/caption] Orchestra de instrumente aerofone de la Școala de Muzica din Nisporeni (conducator, Alexandru Raileanu) și Orchestra de estrada „Bravissimo” de la Școala de Arte din…

- Peste 300 de persoane au protestat, duminica seara, in centrul orasului Sibiu, impotriva modificarilor legilor Justitiei, in cadrul unei manifestatii autorizate. Manifestantii s-au reunit in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului, de unde au pornit in coloana spre principalele bulevarde…