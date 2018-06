Societatea Naționala de Radiocomunicații (SNR) a dat in judecata TVR, in aceasta luna, pentru a recupera suma de 42,6 milioane lei (peste 9,2 milioane euro), contravaloarea serviciilor prestate și neachitate in perioada august-decembrie 2017, plus penalitați de intarziere. SNR somase deja TVR in data de 3 mai pentru plata acestei sume, informație prezentata in exclusivitate de HotNews.ro. Pe de alta parte, datele din Sistemul Electronic de Achiziții Publice, arata ca SNR a incheiat cu Televiziunea publica contractele aferente difuzarii programelor TVR pentru acest, contracte in valoare de peste…