Rapperul american Snoop Dogg a dezvaluit intr-un interviu recent ca va merge pentru prima data din viata lui sa voteze, in toamna acestui an, la alegerile prezidentiale din Statele Unite, intrucat isi doreste ca Donald Trump sa plece de la Casa Alba, informeaza contactmusic.com.



Celebrul cantaret american, in varsta de 48 de ani, a presupus pana acum in mod eronat ca nu avea dreptul sa voteze din cauza cazierului sau judiciar, dar, dupa ce a aflat ca poate sa faca acest lucru, starul rap s-a declarat hotarat sa isi exercite dreptul la vot.



"Timp de multi ani mi-am spalat…