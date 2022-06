Stiri pe aceeasi tema

- Thailanda a legalizat joi cultivarea marijuanei și consumul acesteia in alimente și bauturi, fiind prima țara asiatica unde s-a facut acest lucru, potrivit Reuters. Scopul este de a-și stimula sectoarele agriculturii și turismului, insa fumatul de marijuana este in continuare interzis prin lege.…

- Guvernul ucrainean pregatește legalizarea folosirii canabisului in scop medicinal, a anunțat marți ministru Sanatații, Viktor Lyashko. Oficialul ucrainean a explicat și motivele pentru care se dorește legalizarea acestui drog ușor in scop medicinal. Canabisul medicinal va trata tulburarea de stres post-traumatic…

- Si politistii sunt verificati daca sunt corecti cu statul. Agentia Nationala pentru Integritate a depistat mai multi oameni ai legii care au omis sa-si declare castigurile din pariuri sportive.

- Aproximativ 40% dintre specialiștii in HR spun ca firmele pe care le reprezinta au in plan sa mareasca salariul angajaților pana la finalul anului cu aproximativ 5-10%, iar 32% au afirmat ca vor sa creasca salariul cu 10-15%, potrivit unui sondaj realizat de Undelucram.ro in luna aprilie a acestui an.…

- Liderul interimar al USR, deputatul Catalin Drula, crede ca in Romania ar trebui dezincriminat consumul de marijuana, urmind exemplu altor state ale lumii. Declarația a fost facuta la Radio Guerrilla, in emisiunea realizatorului Liviu Mihaiu. Catalin Drula a spus, vizavi de legalizarea marijuanei, etichetata…

- Ministrul Apararii Vasile Dincu a declarat, vineri, la Bobocu ca nu exista nici o sansa sa fie reintrodus stagiul militar obligatoriu dar ca Armata ia in calcul mai multe variante de voluntariat. El a spus ca sunt tineri care vor sa faca o pregatire militara de baza, dar intr-un sistem modern, motiv…

- Incepand din aprilie, Snoop Dogg va veni pe Call of Duty: Vanguard, Call of Duty: Warzone și Call of Duty: Mobile, dar Snoop Dogg va fi disponibil mai intai ca un Lucky Draw in Call of Duty: Mobile. Rapperul nu va fi lansat pentru Vanguard și Warzone pana pe 19 aprilie. Aceasta nu este prima... View…

