Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul Dr. Dre este internat in spital din cauza unui anevrism cerebral pe care l-a suferit zilele trecute. Conform BBC , vedeta din industria muzicala a fost internata luni in spitalul Cedars-Sinai Medical Center. Rapperul in varsta de 55 de ani a facut o postare pe Instagram in care și-a informat…

- Artistul, care a strans in lunga sa cariera aproape un milliard de dolari, este internat la Spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles, scrie revista americana Variety. ”Multumesc familiei, prietenilor si fanilor pentru interesul si urarile lor de bine. Ma simt bine si primesc ingrijire excelenta din partea…

- Rapperul american Eminem a lansat pe 18 decembrie noul sau album, Music to Get Murdered By – Side B. Este al 12-lea album din cariera. Materialul a fost produs alaturi Dr. Dre și intalnim pe el colaborari cu Skylar Grey, DJ Premier, Ty Dolla $ign, Sly Pyper, MAJ si White Gold. Eminem și-a inceput cariera...…

- Romanii au luat cu asalt aeroporturile din tara in aceasta perioada. Cei mai multi au pregatit porcul de Craciun si pachetele pentru cei dragi, de peste hotare. Este si cazul unei familii din Cluj care a fost oprita pe aeroport deoarece avea un porc in geamantan, la propriu. Acestia voiau sa ajunga…

- O familie din Marea Britanie și-a impodobit casa cu 150.000 beculețe, ca pana și piloții le iau drept semnale de navigație. Cele 150.000 de beculețe au impreuna o putere de 16.000 wați! Numai un copac are 10.000 de beculețe. Jeremy și Mandy iși pregatesc casa de o luna, decorand-o cu scena nașterii…

- Saptamana aceasta, consultantul nostru in cariera ne-a adus cateva sfaturi despre ce sa facme atunci cand avem un interviu online. Cristina Neacșu este consultantul #JobHunter in cariera și este prezenta in fiecare joi in emisiunea lui Andrei Niculae. Ea imbina 7 ani de experiența in agențiile de recrutare…

- O familie de bursuci din Parcul Natural Lunca Mureșului face furori pe rețelele de socializare. A fost surprinsa de o camera video, amplasata de un angajat Romsilva, iar imaginile, postate pe pagina de Facebook a regiei, au devenit virale. Personajele sunt tandre unul cu celalalt și grijulii cu vizuina…

- Cei cinci, parinții și trei copii, au vrut sa intre in țara prin punctul de frontiera Nadlac 2 și le-au spus polițiștilor din țara vecina ca sunt traci și ca se intorc in țara in care s-au nascut, refuzand sa prezinte documentele, scrie lugojinfo.ro. Dupa ce s-au baricadat in mașina pe care au scris…