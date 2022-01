Stiri pe aceeasi tema

- Snoop Dogg si top modelul Heidi Klum au lansat, vineri, „Chai Tea with Heidi", melodie insotita de un videoclip filmat in negru si alb. Top modelul Heidi Klum a revenit in atentia publicului cu primul single din 2006, in colaborare cu rapperul Snoop Dogg. Intitulat „Chai Tea with Heidi", melodia a fost…

- Stromae a lansat noul single “L’enfer”. Dupa ce a facut marea revenire in lumea muzicii in octombrie 2021 prin titlul „Sante”, cantaretul belgian revine in fața scenei muzicale cu „L’enfer”, al doilea single de pe viitorul sau album „Multitude” anuntat pentru martie 2022. Pentru a promova aceasta noua…

- Andre surprinde publicul cu o super colaborare inainte de Sarbatori! Trupa lanseaza impreuna cu Iuliana Beregoi versiunea reinterpretata a hitului „Moșule, ce tanar ești” (Noapte de vis). Single-ul pastreaza celebrul refren ce a consacrat trupa fenomen și vine cu un sound și o producție fresh. „Moșule,…

- COMA a lansat “AURORA”, primul single de pe “Acordul parinților“, o colecție de șase piese, rezultata in urma unui experiment desfașurat in timpul pandemiei, cand membri formației au lucrat individual. “AURORA este primul cantec de pe “Acordul parinților“. El poarta numele zeiței romane a dimineții…

- Alesso a lansat noul single “Somebody To Use”, o melodie pop catchy cu stilul sau vizionar pentru muzica dance. Noua piesa este perfecta pentru noptile de club si festivaluri. Piesa este construita cu ajutorul sintetizatoarelor si a unor tobe energice, care se mixeaza perfect. Noul single vine dupa…

- Snoop Dogg a lansat melodia “Murder Music” impreuna cu Busta Rhymes, Jadakiss si Benny The Butcher. Single-ul va fi disponibil si pe noul album – “The Algorithm”. Avand o cariera de peste 20 de ani in industrie, artistul are foarte multi prieteni cu care a colaborat, iar noul proiect incearca sa reuneasca…

- Artista Ianna Novac a lansat un nou videoclip, „Uletai”, o piesa la care vedeta a muncit in ultima perioada. Aceasta a facut primele declarații despre acest proiect și a dezvaluit povestea piesei. „Sunt extrem de fericita sa pot aduce din nou in fața publicului meu un nou videoclip la o piesa inedita,o…