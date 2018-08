Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul american Snoop Dogg a publicat un clip de la protestele din Romania, alaturi de un mesaj jignitor adresat forțelor de ordine.Filmarea a fost postata pe contul de Instagram al artistului și arata momentul in care un protestatar lovește cu piciorul un jandarm, doborandu-l. Clipul…

- Celebrul rapper american Snoop Dogg, care va concerta la finalul acestei luni la București, a distribuit un video din timpul protestelor din Piața Victoriei. El a ”salutat” gestul unui huligan care a lovit un jandarm, imediat dupa ce acesta a fost imbrancit peste un gard. Snoop Dogg va concerta la…

- Zeci de mii de persoane participa, vineri seara, la protestele antiguvernamentale desfasurate in marile orase din tara, in semn de solidaritate cu protestul romanilor din diaspora, organizat in Piata Victoriei din Bucuresti. * La Sibiu, peste 8.000 de protestatari au trecut prin fata casei presedintelui…

- Protestele din Piata Victoriei din Bucuresti, Romania continua si la ora 17:00. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene, iar mai multi jurnalistii sunt raniti. Pana acum au fost ranite sapte persoane.

- Presedintele american Donald Trump a trimis la Senat nominalizarea lui Adrian Zuckerman pentru functia de ambasador extraordinar si plenipotentiar al SUA in Romania, informeaza un comunicat postat pe site-ul Casei Albe marti, 31 iulie.

- Imediat dupa concertul pe care l-a sustinut la Bucuresti, Maluma le-a multumit romanilor pentru primirea calduroasa si a postat un mesaj pe Instagram prin care se arata foarte multumit de ce a gasit in Romania. Toata lumea l-a felicitat pe artist pentru vorbele frumoase, insa putini au fost cei care…

- Scriitorul american Andrew Solomon va intra in dialog cu publicul bucureștean in cadrul unui eveniment programat joi, de la ora 19.00, la Carturești Verona din Bucuresti, despre cel mai recent volum al sau publicat in Romania, arata un comunicat remis Mediafax.Scriitorul Andrew Solomon va…

- Testamentul este structurat in trei parti: prima contine date testamentare private, cea de-a doua contine schita calitatilor de care are nevoie un om politic „adevarat", iar a treia parte este construita ca un cod etic politic. Testamentul politic al liderului PNTCD, Corneliu Coposu, indeamna…