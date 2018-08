Stiri pe aceeasi tema

- Presa straina scoate in evidența protestul romanilor care muncesc in strainatate impotriva corupției și a slabirii sistemului judiciar prin noi legi, dupa ce manifestația de vineri din Piața Victoriei a fost reprimata cu brutalitate. „Protestele au fost promovate de romanii care lucreaza in strainatate,…

- Zeci de mii de persoane participa, vineri seara, la protestele antiguvernamentale desfasurate in marile orase din tara, in semn de solidaritate cu protestul romanilor din diaspora, organizat in Piata Victoriei din Bucuresti. * La Sibiu, peste 8.000 de protestatari au trecut prin fata casei presedintelui…

- Protestele din Piata Victoriei din Bucuresti, Romania continua si la ora 17:00. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene, iar mai multi jurnalistii sunt raniti. Pana acum au fost ranite sapte persoane.

- Luna august aduce in București doua nume mari ale genurilor rap - Snoop Dogg -, respectiv rock - Nightwish, precum și numeroase festivaluri din cele mai diverse, de la Summer Well, de pe domeniul Știrbey, la Bucharest GreenSounds.Nightwish va concerta la complexul Romexpo din București pe…

- Au fost anuntate noi proteste antiguvernamentale, astazi, in Piata Victoriei din Bucuresti, in contextul in care s a zvonit ca e posibil sa apara o Ordonanta de Urgenta pentru amnistie si gratiere. In acest sens, pe Facebook a fost creat evenimentul "Alerta OUG 13 se intoarce Nu amnistie Nu gratiere…

- Rapper-ul Snoop Dogg canta la Arenele Romane din Bucuresti pe 29 august, informeaza site-ul eventim.ro. Potrivit platformei dedicate vanzarii de bilete pentru diverse evenimente, un loc la concert in zona "Acces General" costa 179 de lei si poate fi rezervat incepand de luni. Snoop Dogg a fost, in urma…

