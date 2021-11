Snoop Dogg a lansat “Murder Music” impreuna cu Busta Rhymes, Jadakiss si Benny The Butcher

Stiri pe aceeasi tema

- Celebra formație suedeza ABBA continua sa-și lanseze melodiile de pe ultimul sau album "Voyage". Single-ul se numeste "Just A Notion" și este cel de-al treilea lansat in ultimul timp, scrie...

- A venit ziua cea mare! Adele a revenit in forța cu noua piesa „Easy on me” pentru care aveam pana acum doar un teasing, dar și cu un videoclip foarte frumos. Vorbim despre toate pe larg, mai jos. Joi seara (in timpul nopții in Romania), Adele a lansat piesa „Easy on me” și un videoclip... View Article

- Intr-un moment in care au ajuns sa rupa toate topurile muzicale din USA, sunt pe coperta Vanity Fair Italia, și au vandut un intreg turneu internațional in doua ore, cei patru componenți ai trupei Maneskin și-au facut timp și au inregistrat un nou single. MAMMAMIA (fara sa aiba vreo legatura cu piesa…

- Justin Bieber a lansat videoclipul single-ului “Ghost”, albumul “Justice: The Complete Edition” și documentarul “Justin Bieber: Our World”! Superstar-ul global a lansat videoclipul oficial pentru al șaselea single de pe albumul “Justice”. Video-ul este regizat de Colin Tilley și ii are in prim plan…

- Dupa ultima sa colaborare de succes alaturi de Carla’s Dreams pentru piesa ”N-aud”, EMAA revine cu un nou single – ”Sufletu’ Imun”, o piesa personala, unde versurile te vor purta departe de agitația zilelor, de gandurile apasatoare, lasand in urma lor doar starile de bine. ”Sufletu Imun” reprezinta,…

- Muzica aia buuuuna merita sa fie ascultata cat mai tare! Sa te auda și familia, și vecinii, toata lumea! Dar daca ești fan Billie Eilish poți sa-i dai play intr-o boxa cu fața ei. Eh? E ca și cum ar fi acolo langa tine și ți-ar canta LIVE! Pentru ca da, Billie Eilish a facut... View Article

- O satira la adresa societații, piesa „Era Digitala” a trupei locale The Bandits este o producție realizata la studioul Music Hub TM, care iși deschide porțile pentru toți artiștii locali.

- Chiar cu o zi inainte de a atinge 3M followers pe TikTok, Andreea Bostanica a lansat videoclipul piesei “Diamantul”, una dintre cele mai fierbinți piese ale verii. Videoclipul noului single a fost foarte așteptat de public, devenind viral pe TikTok. Pe sunetul piesei s-au creat mii de tiktok-uri iar…