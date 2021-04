Sneakers cu tematică PlayStation 5 de la Nike sosesc luna viitoare Iubitorii și fanii Playstation 5 se vor bucura atunci cand vor descoperi noua colaborare intre aceștia și Nike. In 2018, Paul George a vorbit despre fandom-ul sau PlayStation in timp ce introduce un pantof PG 2.5 cu lumini și sunete legate de consola Sony, iar acum exista un PlayStation 5 pregatit pentru cea mai noua forma a sa. Imaginile care prezinta doua culori diferite ale PG 5 x PS5 au aparut pe Instagram la sfarșitul lunii martie și, conform Sneaker Files, ambele vor fi puse in vanzare in luna mai pentru 110 USD. In timp ce ambele stiluri Nike PG 5 au un design similar al culorilor, ambele… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

