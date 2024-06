Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Sustin Nasterea Naturala din cadrul Armonia Hospital impreuna cu specialisti din domeniu va invita la un eveniment deosebit dedicat gravidelor, proaspetelor mamici si partenerilor acestora Armonia Hospital Constanta anunta revenirea acasa a caravanei "Da, Pot ", eveniment ce va avea loc luna…

- Paparazzi Playtech Știri l-au surprins pe Catalin Botezatu la un eveniment monden organizat miercuri, 15 mai 2024, in București. Avem imagini exclusive de la lansarea deosebita planificata de Diana Baicu, cofondatoarea Top Line, la care creatorul de moda a participat impreuna cu o blonda celebra. Foto…

- Intr-o celebrare a diversitații și a cinematografiei europene, A XXVIII-a ediție a Festivalului Filmului European se pregatește sa incante publicul din București și nu numai, incepand chiar de Ziua Europei și pana la incheierea sa, in Chișinau, intr-un weekend plin de semnificație, coincizand cu alegerile…

- Meteorologii au emis, marți, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila pentru 25 de județe pana aproape de miezul nopții. Conform informațiilor oferite de ANM, se așteapta caderi de precipitații de pana la 40 de litri pe metru patrat. Pana la ora 23:00, sunt prognozate…

- Firma BAE Systems din Marea Britanie, cea care a produs fregatele Regele Ferdinand și Regina Maria, iși anunța prezența la salonul BSDA 2024 de la București, intr-un moment critic pentru Forțele Navale ale Romaniei. Dupa cum se știe, Ministerul Apararii Naționale (MApN) al Romaniei a anulat licitația…

- „Strazi deschise, București – Promenada urbana”, cel mai amplu proiect outdoor, ajuns la a 4-a ediție, transforma, incepand din 6 aprilie, arterele aglomerate ale Capitalei in spații pietonale temporare și ii invita pe bucureșteni și turiști sa se reconec

- Muzeul Național „Constantin Brancuși” din Targu Jiu organizeaza, sambata, 16 martie, ora 14.00, vernisajul expoziției de sculptura și desen intitulata „Omagiu lui Brancuși”, manifestare menita sa marcheze implinirea a 67 de ani de la moartea marelui sculptor. Vor fi expuse creații semnate de catre cunoscuți…

- Liderul PSD Bacau, Dragoș Benea, a aderesat un mesaj critic partenerilor de guvernare facand o antiteza intre verdicul in procesul „Roșia Montana” și Congresul PPE de la București, in urma caruia liberalii nu au obținut „intrarea in Schengen” pentru Romania. „Antiteze in/de coaliție: Popularii si…