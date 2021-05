Snapchat, „rețaua socială a drogurilor” Snapchat a devenit „rețeaua sociala a drogurilor” prin promovarea livrarilor la domiciliu, acuza ministrul de Interne din Franța. Gerald Darmanin a denunțat o „uberizare” a traficului de stupefiante prin rețele sociale. “Livrarile de droguri sunt programate in același fel precum cele de pizza. Este total demoralizant”, a spus Darmanin. Ministrul a cerut executivilor Snapchat sa […] The post Snapchat, „rețaua sociala a drogurilor” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

