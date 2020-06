Snapchat nu va mai promova mesajele lui Donald Trump

Stiri pe aceeasi tema

- Snapchat, retea de socializare foarte populara in randul tinerilor, l-a acuzat miercuri pe Donald Trump de incitare la „violenta rasiala” si a anuntat ca nu va mai promova mesajele acestuia pe pagina Discover, a anuntat un purtator de cuvant al retelei.

- Știm deja ca Donald Trump lucreaza la Twitter sau ceva, la cat de mult comunica pe platforma sociala. Ei bine, de data asta Donald Trump și-a mulțumit public pentru masurile pe care le-a luat impotriva protestatarilor violenți din Washington. „D.C. nu a avut nicio problema noaptea trecuta. Multe arestari.…

- Intr-o mișcare extrem de rara de disidența in interiorul comapaniei Facebook, angajații lui Mark Zuckerberg se revolta public la adresa acestuia, dupa ce fondatorul Facebook i-a luat apararea lui Donald Trump in scandalul acestuia cu rețeaua sociala rivala, Twitter, noteaza The Guardian.

- Presedintele american, Donald Trump, a evocat miercuri posibilitatea organizarii summitului G7 in iunie la Camp David - si nu prin videoconferinta, asa cum s-a hotarat, din cauza pandemiei covid-19, relateaza AFP.”Acum, ca tara noastra si-a angajat «intoarcerea la maretie», intentionez sa…

- Facebook a retras o campanie publicitara electorala a presedintelui american Donald Trump care aparent transmitea un mesaj oficial in favoarea recensamantului din SUA, informeaza AFP, scrie Agerpres.Vanita Gupta, presedinta aliantei de organizatii neguvernamentale pentru drepturile omului…