Snap face concedieri masive Snap va concedia 20% din forta de munca, ce numara in prezent peste 6.400 de angajati, sustin sursele The Verge. Asta inseamna ca se vor pierde peste 1.280 de locuri de munca. Concedierile incep chiar miercuri si vor lovi mai multe departamente ale companiei. Printre cele mai afectate departamente se vor numarA cel care construieste mini aplicatii pentru Snapchat, cel care dezvolta aplicatia Zenly si cel de hardware. Nu este o surpriza faptul ca aceste concedieri afecteaza departamentul de hardware, mai ales dupa ce compania a decis sa nu mai produca drona Pixy, la doar cateva luni dupa ce a lansat-o.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

