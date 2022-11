SMYK reduce prețurile de Black Friday la o gama variata de produse SMYK All for Kids, retailer-ul specializat in vanzarea de jucarii și articole de imbracaminte și incalțaminte pentru copii, anunța desfașurarea campaniei Black Friday 2022 in perioada 7-20 noiembrie in cele 26 de magazine de pe teritoriul Romaniei. Reducerile aplicate articolelor selectate se ridica pana la 50% și acopera toate tipurile de produse existente in gama SMYK. „Pentru Black Friday ne-am indreptat atenția catre articole de sezon pentru ca vrem sa dam o mana de ajutor parinților care fac acum cumparaturile pentru sarbatorile…