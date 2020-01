Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 11 ani a fost ranita grav la cap, sambata, dupa ce masina la volanul careia se afla tatal ei s a rasturnat pe un drum din statiunea Baile Govora, scrie Agerpres.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Valcea, copila a fost preluata de o ambulanta SAJ cu un…

- O fetita de 11 ani a fost ranita grav la cap, sambata, dupa ce masina la volanul careia se afla tatal ei s-a rasturnat pe un drum din statiunea Baile Govora, conform Agerpres.Citește și: Un raport CIA arunca in aer Romania! Iliescu, la un PAS de a cere sprijinul Securitații in ianuarie 1990…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Porolissum" a sarbatorit in cursul acestei saptamani opt ani de activitate a Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (S.M.U.R.D.) in judetul Salaj.

- Peste 8.200 de misiuni ale SMURD Teleorman in anul 2019 in Eveniment / on 17/12/2019 at 10:04 / SMURD Teleorman a obținut autorizație de funcționare pentru inca cinci ani, dupa ce comisia de autorizare formata din doi medici de la Unitatea de Primiri Urgențe Craiova, un inginer de la Serviciul de…

- SMURD Bistrița-Nasaud a sarbatorit astazi un deceniu de activitate. In acest interval, SMURD a raspuns la aproape de 83.000 de solicitari, iar medicii și paramedicii de pe echipajele de prim ajutor sau terapie intensiva mobila au readus practic la viața 212 persoane. Inspectoratul pentru Situații de…

- Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD) Bistrita-Nasaud a sarbatorit, marti, 10 ani de cand se afla in slujba comunitatii, timp in care echipajele de prim-ajutor au participat la peste 82.000 de misiuni. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud a organizat,…

- Angajatii din unitatile de primire a urgentelor, camerele de primire a urgentelor si Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare au trimis o scrisoare deschisa si strang semnaturi din toata tara pentru a-si arata sustinerea fata de sistemul public de urgenta si de seful DSU, Raed Arafat. Prof…

- Pentru a marca acest eveniment, pompierii militari, medicii și asistenții SMURD Bihor vor fi prezenți in Cetatea Oradea, unde vor organiza pentru bihoreni, o serie de activitați. Misiunile SMURD BIHOR Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare al judetului Bihor a fost creat in…