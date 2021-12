Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Societatea Metropolitana de Transport Timișoara l-a contrazis, astazi, pe viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcau, anunțand ca nu are niciun fel de datorie la Societatea de Transport Public Timișoara. „Managementul operatorului de transport Societatea de Transport Public Timișoara incepand cu anul 2018 pana in anul 2021 a condus la cumularea unor datorii […] Articolul SMTT il contrazice pe viceprimarul Lațcau și anunța ca nu are datorii la STPT a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .