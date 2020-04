Smithsonian Magazine: 8 sfaturi ale oamenilor de știință care au petrecut luni de zile în izolare ​Gasiți-va un hobby, faceți-va un program de care sa va țineți, faceți mișcare și faceți complimente celor din jur- acestea sunt doar câteva din recomandarile facute de oameni de știința care au stat luni întregi izolați în cadrul diverselor programe de cercetare, scrie Smithsonian Magazine. Lumea este închisa. Miliarde de oameni stau în case și ies doar pentru s-și procura alimentele esențiale. Stam și așteptam, sperând ca aceasta distanțare sociala va încetini raspândirea coronavirusului. Nimeni nu este sigur cât va dura aceasta izolare -… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

