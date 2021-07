Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol posteaza frecvent fotografii cu bebelușul ei, insa niciodata nu a dorit sa ii arate chipul. Fanii incearca sa vada cum arata, de fapt, micuța Josephine, din fotografiile strategice pe care Gina Pistol le ofera, dar de data aceasta un detaliu buclucaș le-a atras atenția tuturor internauților…

- Daca pana acum era mereu pe drumuri și prins cu multe proiecte, de cand a devenit tatic, viața lui Smiley s-a schimbat radical. Artistul i-a facut cea mai frumoasa declarație de iubire fiicei sale, micuței Josephine, și a spus ca aceasta i-a umplut prezentul atat lui, cat și Ginei Pistol. De cand a…

- Gina Pistol și Smiley sunt unul dintre cele mai iubite cupluri din showbizul romanesc. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste, care a fost intregita de Josephine, fetița lor. Smiley și Gina Pistol, o poveste de dragoste ca in filme Weekendul trecut, Gina și Smiley au sarbatorit creștinarea fetiței…

- Duminica, 21 iunie, Gina Pistol și Smiley și-au botezat fetița , pe micuța Josephine. Evenimentul s-a desfașurat in secret, iar cei doi au publicat imagini și mesaje, la o zi de la petrecere. Astazi, Gina Pistol a publicat primele imagini in care apar nașii fetiței sale. Este vorba despre buna ei prietena…

- Josephine, fiica Ginei Pistol și a lui Smiley, a fost botezata, duminica, intr-o discretie totala. Doar cei doi parinti si cativa apropiati au participat la eveniment. Daca pana acum au pastrat discreția, iata ca prezentatoarea de la „Chefi la cutite” a dezvaluit cum a decurs evenimentul. „Duminica…

- Smiley sau Andrei Tiberiu Maria (37 de ani), asa cum are numele trecut in buletin, are un nou proiect la PRO TV, fiind jurat la “SuperStar Romania”. Pe langa obligatiile de producator muzical, interpret, tatic si iubit, solistul a povestit pentru Click!, exclusiv, despre noul sau rol din emisiunea de…

- Smiley a scos la iveala detalii neștiute legate de fiica lui și a Ginei Pistol. Celebrul cantareț a marturisit ca micuța Josephine are picioarele lungi din naștere, pe langa alte trasaturi superbe. Totodata, indragitul artist a dezvaluit cum i s-a schimbat viața de cand a devenit cel mai fericit tatic…