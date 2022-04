Stiri pe aceeasi tema

- Smiley și Șatra B.E.N.Z. raspund DA comentariilor primite și iși continua colaborarea-șoc cu filmarea și lansarea videoclipului piesei reintitulate „Bani mulți („Fii tot ce poți”)”.Reacțiile oamenilor i-au pus la treaba pe cei 5 artiști care au hotarat sa faca pe loc cel mai rapid, natural și neprelucrat…

- Smiley lanseaza pe toate platformele de streaming „Fii tot ce poți”, un feat. neașteptat cu Șatra B.E.N.Z. și marcheaza astfel o colaborare considerata a fi „șocanta” de industria muzicala romaneasca, dar și reunirea Șatrei dupa 2 ani de la ultima lor lansare impreuna. „Fii tot ce poți” a aparut intr-una…

- Smiley a primit sute de reacții și de mesaje de apreciere din partea actorilor, regizorilor, oamenilor de film și teatru din Romania și a celor din industria muzicala care au fost surprinși de firescul și naturalețea cu care un artist mereu zambitor, senin, optimist a reușit sa intre in pielea lui Alex,…

- Filmul „Odata pentru totdeauna”, in regia lui Iura Luncașu, a avut parte de o avanpremiera de gala, la Cineplexx Baneasa, miercuri seara, 23 februarie. Vedete, actori, influenceri, oameni de radio și de televiziune, personalitați publice din diverse domenii, toți au fost prezenți la avanpremiera comediei…

- Cand iubitul sau a inceput sa se poarte din ce in ce mai ciudat, o tanara a decis sa ii umble in telefon, ca sa vada ce „secret” ascunde. Totuși, ceea ce a descoperit a lasat-o fara cuvinte. A filmat și a dezvaluit totul, fara pic de reținere.

- Smiley apare in secvențe reale de dragoste alaturi de Gina Pistol, cu nopți fierbinți incepute pe timp de zi, in public, intr-o avalanșa de amintiri și iluzii, totul in „Mi-aduc aminte”, cel de-al patrulea episod din serialul muzical ”Mai mult de-o viața”. „Unele iubiri se vor de la inceput pentru totdeauna,…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…