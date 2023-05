Smiley și Gina s-au căsătorit Smiley și Gina Pistol s-au casatorit civil, sambata. Cele doua vedete au avut și cununia religioasa in aceeași zi. ”Am plans la cununia religioasa și cred ca o sa mai plang și in seara asta. Seara e lunga” – a spus Gina Pistol. Intrebat de jurnaliști de ce a ales sa petreaca noaptea de dinaintea nunții intr-o camera de hotel, Smiley a dat un raspuns care a emoționat-o profund pe Gina. Reporter: De ce ai ales sa petreci noaptea la hotel și nu alaturi de Gina? Gina Pistol: Chiar, iubitul meu, de ce? Smiley: ”Hai sa va explic. Ați vazut cum arata Gina, da? Astazi am vazut și eu cum arata și chiar… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

