Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol (37 de ani) și Smiley (34 de ani) formeaza de un an unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz. Au fost surprinsi de multe ori impreuna, ba plecand in vacanta, in Thailanda, ba la concerte, insa nici unul nu vorbeste pe sleau despre amorul lor, noteaza click.ro. Prezenta miercuri,…

- Simona Halep si Smiley au fost surprinsi impreuna. Un fan inrait al jucatoarei noastre de tenis este artistul care s-ar parea ca ar avea o relatie cu Gina Pistol. Tocmai in Miami cei doi s-au distrat impreuna. Imaginile au trezit suspiciuni! Jucatoarea Simona Halep a aparut intr-o fotografie, la Miami,…

- Gin Pistol a fost data de gol de Catalin Scarlatescu in cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars. Chef Scarlatescu a zis in direct la "Rai da buni": "eu cred ca e fetita", insa nu a spus nimic mai mult. "Mie imi e teama de responsabilitatea mare. Vrem nu vrem facem alegeri pentru copilul…