- Gina Pistol și Smiley se casatoresc la doi ani și jumatate de cand au devenit parinții unei fetițe. Cei doi au dat astazi vestea pe care o așteptau cu nerabdare toți fanii lor, iar Gina Pistol a profitat de interesul acestora și a aratat inelul de logodna. Intr-un clip postat pe YouTube, Smiley și Gina…

- Smiley a adus-o pe fetita lui la filmarile de la Romanii au talent. Micuta Josephine a fost filmata chiar de Pavel Bartos. Fiica lui Smiley si a Ginei Pistol, aparitie de senzatie la Romanii au talent Anuntul a fost facut chiar de Pavel Bartos, care a vrut sa ii sperie pe telespectatori cu doar cateva…