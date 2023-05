Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și Smiley s-au casatorit. Primele imagini de la `nunta anului`Smiley și Gina Pistol s-au casatorit civil, sambata. Cele doua vedete au avut și cununia religioasa in aceeași zi. CITESTE SI Revoluție care va ajunge și in Romania: saptamana de lucru de 4 zile 19:31 343 Elon Musk, amenințat…

- Gina Pistol și Smiley au devenit astazi, 27 mai, oficial soț și soție! Cununia civila și cununia religioasa au avut loc in prezența familiilor și a celor mai apropiați prieteni, la Palatul Snagov. Spre seara, cei doi miri iși așteapta invitații la Orangeria Iris, o sera aflata la liziera Padurii Snagov,…

- In urma cu doar cateva minute, Gina Pistol și Smiley au devenit soț și soție și au spus cel mai important „DA” din viața lor. Cei doi indragostiți au ales sa se cunune civil și religios intr-o ceremonie discreta, in prezența familiei și a prietenilor, la Palatul Snagov.

- Gina Pistol și Smiley s-au casatorit astazi, iar mireasa a postat pe Instagram primele imagini de la cununia civila. Gina Pistol a optat pentru o rochie stil boho chic și o coafura lejera, iar Smiley a imbracat un costum bej. Timp de aproape doi ani, Smiley și Gina Pistol au reușit sa pastreze discreția…

- Gina Pistol și Smiley s-au casatorit! Frumoasa prezentatoare de la Chefi la cuțite a spus cel mai important „Da” din viața ei. Soția lui Smiley a stralucit in rochia alba de mireasa de la cununie.

- Așteptarea a luat sfarșit! Gina Pistol și Smiley au aparut, pentru prima data, in rolul de mire și mireasa! Prezentatoarea TV arata spectaculos in rochia de mireasa, pe care a ținut-o ascunsa atat de mult timp! Alaturi de ea a stralucit și Smiley, care a ales un costum alb, in care a aratat absolut…

- Primele imagini cu Gina Pistol in rochie de mireasa. Ce ținuta va purta la nunta cu Smiley Continue reading Primele imagini cu Gina Pistol in rochie de mireasa. Ce ținuta va purta la nunta cu Smiley at Tabu.