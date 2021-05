Stiri pe aceeasi tema

- Surprize, surprize in noul sezon Chefi la cuțite! Irina Fodor, soția lui Razvan Fodor, o va inlocui pe Gina Pistol. Cum iubita lui Smiley a nascut in urma cu doua luni și trebuie sa se dedice in totalitate micuței Josephine, Irina este cea care a preluat fraiele celebrului show culinar. Cum au reacționat…

- Smiley și Gina Pistol se confrunta cu o situație incredibila. Faimosul cuplu s-a ratacit in... padure. Cei doi au parte de peripeții in cea de-a doua zi de Paște și au ținut sa impartașeasca acest lucru și cu fanii din mediul online. Ce a postat artistul pe contul de Instagram? Cantarețul și frumoasa…

- Smiley a publicat pe contul de socializare, o imagine in care apare mana fetiței lui și mana bunicii interpretului. Acesta a anunțat ca cele doua s-au intalnit pentru prima oara. „O intalnire superba intre mana care m-a crecut și manuța puiului de om pe care il voi crește impreuna cu Gina! Josephine…

- Gina Pistol și Smiley au facut un lucru in premiera. Aceștia au hotarat ca este timpul ca fiica lor, micuța Josephine, sa faca cunoștința cu strabunica ei. Celebrii parinți au descris intalnirea ca fiind una extrem de emoționanta, dovada fiind fotografia postata de cantareț pe Internet, cu mainile celor…

- De cand Gina Pistol a adus-o pe lume pe micuța Josephine, intrebarea care sta pe buzele tuturor este cand o vor arata prezentatoarea de la Chefi la cuțite și Smiley pe fiica lor. In urma unei intrebari pusa de o fana, artistul a dezvaluit: atunci cand micuța ii va cere acest lucru. Iata ce declarații…

- Gina Pistol și Smiley traiesc de ani de zile o frumoasa poveste de iubire, dar acum, de cand a venit fiica lor pe lume, sunt in culmea fericirii. Au devenit parinți, viața li s-a schimbat. Nu se mai feresc nici sa mai apara in fața camerelor impreuna, așa ca acum au surprins cu o imagine de peste 100.000…

- Gina Pistol surprinde acum cu o imagine neașteptata cu fiica ei ș a lui Smiley. Prezentatoarea de la Antena 1 a fotografiat-o pe micuța la aproximativ trei saptamani de cand a venit pe lume intr-o ipostaza neașteptata. Pe 9 martie Gina Pistol și Smiley au devenit pentru prima oara parinți. Fiica lor…

- Schimbari majore pentru Smiley și Gina Pistol. De cand a aparut micuța Josephine in viețile lor, cele doua vedete au facut tot posibilul pentru a-i construi fiicei lor o atmosfera perfecta in casa. Ce suma colosala de bani au cheltuit artistul și blondina pentru fetița lor, pana acum. Cați bani a cheltuit…