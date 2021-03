Smiley, primele cuvinte despre fetița lui Smiley și Gina Pistol traverseaza cea mai frumoasa perioada a vieții lor. Au devenit pentru prima oara parinți in urma cu o saptamana și parca nu iși mai incap in piele de fericire. Cei doi și-au adus deja fetița acasa și incep sa se obișnuiasca cu noua viața in 3. Zilele trecute, Smiley a intrat in direct in emisiunea lui Maruța de la Pro TV și a vorbit despre bucuria de nedescris pe care o traiește. „Nu prea o lasam singura deocamdata, doarme cu noi. Nu doarme cu noi in pat. Mai e un patuț langa patul nostru. Mai avem un patuț și in camera ei. E cuminte,…