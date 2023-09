Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis (ITIA) a facut publica decizia tribunalului Sport Resolutions. Motivarea suspendarii de 4 ani pentru Simona Halep a fost redactata pe 126 de pagini. Concluzia este ca ”incalcarea regulilor antidoping de catre jucator cu privire la roxadustat a fost…

- Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis (ITIA) a publicat, joi, 14 septembrie, motivarea deciziei de suspendare pe 4 ani a Simona Halep ca urmare a incalcarii regulamentului anti-doping. Potrivit GSP, care a consultat documentul de 126 de pagini, numele persoanei care i-a recomandat sportivei…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost suspendata pe o perioada de patru ani pentru dopaj, a anuntat, marti, Agentia Internationala pentru Integritate in Tenis (ITIA), informeaza AGERPRES . ITIA a precizat ca un tribunal independent a suspendat fostul lider mondial pentru doua incalcari separate…

- Simona Halep așteapta de mai bine de o luna și jumatate verdictul de la tribunalul Sport Resolutions, iar faptul ca nu a mai jucat de aproape 12 luni ii provoaca daune foarte mari in clasamentul mondial profesionist. Jucatoarea din Romania este suspendata provizoriu și a inceput saptamana pe poziția…

- Simona Halep (31 de ani) așteapta verdictul in cazul de dopaj care o ține departe de competiție. George Cosac, președintele Federației Romane de Tenis, a explicat de ce suspendarea nu poate fi mai mica de un an. In curand, pe 29 august 2023, se implinește un an de la ultimul meci oficial jucat de Simona…

- Simona Halep este din nou indragostita. Cel puțin așa susțin mulți dintre fanii ei, dupa ce i-au vazut ultimele postari. Jucatoarea de tenis a divorțat de Toni Iuruc acum zece luni, iar acum pare pregatita de o noua relație, chiar daca trece printr-o perioada foarte agitata, in condițiile in care așteapta…

- Simona Halep ar putea primi 4 ani de suspendare. Intr-un caz similar, o jucatoare de tenis a fost pedepsita de același for care a judecat-o pe Simona. Simona Halep, 4 ani de suspendare?Simona Halep ar putea primi 4 ani de suspendare dupa ce apararea sa a invocat faptul ca Halep s-a dopat accidental.…

- Simona Halep urmeaza sa fie audiata, in sfarșit, la Londra. Jucatoarea de tenis de la noi se afla in chiar acum in capitala Marii Britanii, pentru a-și susține nevinovația in fața tribunalului independent Sports Resolutions, asta dupa a fost acuzata ca s-a dopat, in urma unui control anti-doping, efectuat…