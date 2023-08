Stiri pe aceeasi tema

- Mii de pelerini sunt asteptati si anul acesta la sanctuarul national marian de la Cacica in zilele de 14 si 15 august 2023, cu ocazia sarbatorii Adormirea Maicii Domnului. In afara pelerinilor din Romania, vor fi prezenti si credinciosi din strainatate sau credinciosi romani care locuiesc in diaspora,…

- Smiley implinește astazi varsta de 40 de ani. Cunoscutul cantareț are parte nu doar de o cariera frumoasa, ci și de o familie reușita așa cum iși dorea de mult timp, alaturi de Gina Pistol, dar și de micuța pe care cei doi o au impreuna. Ce mesaj emoționant i-a transmis prezentatoarea TV cunoscutului…

- Gina Pistol și Smiley s-au intors acasa dupa ce au fost in „luna de miere”. Cei doi au venit la fiica lor, Josephine, cu care au petrecut timp, iar artistul a surprins o ipostaza emoționanta cu cele doua.

- Gina Pistol și Smiley au publicat prima imagine de la nunta in care apar alaturi de fiica lor. In fotografia de pe rețelele sociale, mirii sunt extrem de feiciți, iar Josephine se bucura de puțina liniște alaturi de parinții ei, in ziua cea mare.

- Gina Pistol și Smiley au facut publica prima fotografie de la nunta in care apar alaturi de micuța lor, Josephine. In descrierea fotografiilor, cei doi au avut o prima reacție dupa petrecerea de vis de seara trecuta. Indragostiții care ieri au devenit soț și soție in acte și și-au jurat iubire in fața…

- Gina Pistol și Smiley s-au casatorit in urma cu o zi, iar de la petrecere nu au lipsit nici jurații Chefi la cuțite. Colegii prezentatoarei TV au fost alaturi de ea in acest moment special și unic din viața ei. La o zi dupa petrecere, Florin Dumitrescu a transmis un mesaj special pentru Gina Pistol…

- Smiley și Gina Pistol s-au casatorit ieri, 27 mai, atat civil, cat și religios. Aproximativ 300 de prieteni și de apropiați s-au bucurat alaturi de ei la fericitul eveniment la care nași le-a fost un cuplu foarte discret. Intr-o rochie eleganta și vaporoasa, Gina Pistol i-a devenit soție lui Smiley…

- Mai este puțin pana cand Smiley și Gina Pistol se vor casatori, iar de curand, artistul a marturisit in ce stadiu sunt cu pregatirile, dar și ce tradiții vor respecta in ziua cea mare. Cantarețul s-a gandit deja și la destinația pentru petrecerea burlacilor, una atipica.