Stiri pe aceeasi tema

- Smiley lanseaza „Nu mai exista dup-aia”, al doilea scurt-metraj din serialul muzical „Mai mult de-o viata”, in care cei trei prieteni din copilarie, personajele principale ale povestii in 5 episoade, traiesc acum gustul iubirii adolescentine care-i poarta intens si dramatic intre extaz si agonie.

- Smiley a avut joi, 25 noiembrie, premiera primului episod din serialul sau muzical, „Mai mult de-o viata”, pe canalul sau de YouTube. „Locul sfinteste omul”, primul episod construit ca un scurtmetraj, este o colaborare intre Smiley si rapperul DOC, o calatorie pe muzica si film in anii copilariei si…

- Smiley, in varsta de 38 de ani, s-a nascut in Pitești, acolo unde a și crescut pana s-a mutat in București. Artistul a muncit in ultima perioada la un proiect special, iar Gina Pistol l-a ajutat și l-a susținut in tot acest timp. Smiley a lansat astazi primul episod din serialul sau muzical, „Mai mult…

- Smiley are astazi premiera primului episod din serialul sau muzical, „Mai mult de-o viața” pe canalul sau de YouTube. „Locul sfințește omul”, primul episod construit ca un scurt-metraj, este un feat intre Smiley și prietenul sau DOC, o calatorie pe muzica și film a viitorului in trecut, acolo unde incep…

- Cantaretul si producatorul Smiley va lansa joi, pe canalul sau de YouTube, serialul muzical „Mai mult de-o viata”, alcatuit din cinci episoade construite sub forma de scurtmetraje ce leaga muzical si cinematografic etapele unei povesti de iubire fara sfarsit, conform news.ro. Intr-un comunicat…

- Cantaretul si producatorul Smiley va lansa joi, pe canalul sau de YouTube, serialul muzical „Mai mult de-o viata”, alcatuit din cinci episoade construite sub forma de scurtmetraje ce leaga muzical si cinematografic etapele unei povesti de iubire fara sfarsit. „La acest final de noiembrie, incep un…

- Smiley deschide o etapa epica in cariera sa și lanseaza serialul muzical „Mai mult de-o viața”, compus din 5 episoade construite ca scurt-metraje care leaga muzical și cinematografic etapele unei povești de iubire fara sfarșit. Primul episod al serialului „Mai mult de-o viața” va fi lansat joi, 25 noiembrie,…

- Andreea Ignat lanseaza astazi, 21 octombrie 2021, piesa dance „Iubirea ta cruda”, care transmite acel vibe nostalgic al anilor 2000. Piesa ideala pentru sezonul actual, care cu siguranța va starni emoții puternice pentru ca multe persoane se regasesc in versurile acesteia, vine la pachet cu un videoclip…