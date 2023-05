Smiley lanseaza in prag de vara „Aia e”, un imn al omului optimist care știe sa ia ce e bun din trecut și sa traiasca prezentul cu bucurie și cu „lecțiile” invațate. „#AiaE este despre cum privim pozitiv ziua de azi chiar daca am pierdut niște lucruri in trecut, despre cum ne concentram pe lucrurile bune care au ramas și cum le folosim pentru a merge mai departe cu lecția invațata și cu zambet pe fața. Am facut piesa acum cațiva ani și am trecut-o prin multe variante pana a ajuns in forma de azi pe care abia aștept sa o ascultați și sa o dansați cu bucurie toata vara. Mi s-a parut tare ca imediat…