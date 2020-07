Stiri pe aceeasi tema

- Smiley a deschis seria emisiunilor Pepsi Retro Studio cu un super vibe pentru o vara cool. Pe 2 IULIE, de la 17:00, Smiley a dat tonul și a lansat un remake cu mega vibe-uri retro, pe care sigur vrei sa-l asculți in premiera! Urmarește-l pe YouTube Pepsi Romania & pagina Virgin Radio Romania sau direct...…

- Un urs din Rusia și unul din China s-au luptat la granița dintre cele doua țari. Lupta a fost surprinsa de o camera video, instalata pentru a supraveghea viața animalelor in salbaticie. Cei doi s-au luat la tranta, s-au mușcat și au rupt și gardul de frontiera. Rezultatul luptei intre cei doi uriași…

- In fiecare zi la Virgin Radio Romania, Andrei Niculae incearca sa gaseasca joburi romanilor care și le-au pierdut o data cu pandemia. Astfel, povestea lui Razvan din București i-a impresionat pe ascultatori de la primele cuvinte scrise de acesta pe whatsapp-ul radioului. Razvan crește singur un puști…

- Zilele trecute Novak Djokovic a fost unul din jucatorii care a participat la tuneul amical „Adria Tour”. Turneul a avut public in tribune, iar dupa ce acesta a luat sfarșit, numarul 1 ATP, dar și alți jucatori participanți, au fost depistați cu noul coronavirus. „Cand am ajuns in Belgrad am fost sa…

- Ionuț a mers ieri la frizer cu cei doi nepoți de 2 și 4 ani. Cat timp cel mare era tuns, sub supravegherea mamei, cel mic aștepta in mașina cu Ionuț. Pentru a face timpul sa treaca mai ușor, Ionuț i-a dat voie sa inchida și sa deschida geamurile. Un timp. Cand a decis ca... View Article

- Ne mandrim cu colegul nostru mult iubit, Andrei Niculae are de astazi propriul filtru de Instagram. Unde mai pui ca totul a fost un cadou din partea unei fane Virgin Radio Romania. Silvia Andreea cum e de gasit pe Instagram s-a ocupat de la 0 pentru surpriza lui Niculae și boom, omul nostru are fitru...…

- Pavel Bartoș, coprezentator al emisiunii „Romanii au Talent”, s-a lasat pe mana fetelor sale atunci cand a decis sa-și mai ajusteze podoaba capilara. Actorul s-a amuzat serios alaturi de copiii sai, la fel cum a facut-o și Smiley , prietenul și colegul sau, care a fost tuns de Gina Pistol. „Oameni buni.…

- Melodia „Impreuna”, parte a unei inițiative naționale de strangere de fonduri, a fost transmisa simultan pe Antena 1, Digi 24, Kanal D, PRO TV și TVR1. Piesa a fost compusa de echipa HaHaHa Production: Felicia Donose, Andrei-Tiberiu Maria (Smiley), Serban Cazan si Dorian Micu. Andra, Damian Draghici,…