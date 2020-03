Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Ionescu (ALDE) il ia peste picior pe prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, dupa ce acesta la nervi imediat dupa depunerea mandatului de catre Florin Cițu a scris pe Facebook ca așa ceva este INADMISIBIL. Ulterior postarea a fost eliminata:”Cum? Poftim? Rareș Bogdan iși șterge postarile…

- Smiley s-a gandit la o metoda inedita de a intra in contact cu fanii, dar și de a-și promova noua melodie. Artistul iși dezvaluie numarul de telefon in videoclipul piesei „Ce mai faci, straine?”. Smiley poate fi acum sunat de oricine, poate fi contactat prin mesaje de toata lumea și asta doar daca…

- Smiley iși dezvaluie numarul de telefon in videoclipul piesei „Ce mai faci, straine?”. Astfel ca, acum oricine il poate suna sau ii poate trimite mesaje text sau pe whatsapp, daca urmarește videoclipul noii sale piese, și descopera, ascuns in imagini, numarul sau de telefon. „Mi-am dorit mereu sa…

- „Ce mai faci, straine?” intreaba Smiley in noua sa piesa al carei videoclip aduce si un challenge pentru cei care-l vad: un mesaj ascuns in detaliile vizuale ale clipului care va aduce si o recompensa directa pentru cei care il descopera. Aflat in America pentru a face muzica alaturi de…

- Daniel Georgescu, președintele secției de handbal a celor de la Dinamo, a fost invitat in aceasta dimineața la GSP Live, unde a vorbit despre conflictul dintre clubul sau și Federația condusa de Alexandru Dedu. ...

- Gruparea talibana le-a ordonat tuturor luptatorilor sai sa-si inceteze operatiunile sambata in cinstea semnarii acordului cu SUA la Doha, menit sa aduca pacea in Afganistan, transmit dpa si Reuters. 'Mujahedinii vor fi in modul defensiv astazi pentru fericirea natiunii datorata semnarii acordului',…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a unui avocat in Baroul Arges, Ionel Ilie, sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de influenta. Pe data de 18 februarie, Curtea de Apel Pitesti…

- "Sunt impotriva obligativitatii vaccinarii! (...) Vaccinurile sunt si trebuie sa ramana o procedura medicala optionala, pe care cetateanul o acceseaza daca doreste. Nu sunt impotriva vaccinarii per se, ci a obligativitatii", scrie Matei Dobrovie pe pagina sa de Facebook. El precizeaza ca a primit in…