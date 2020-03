Smiley își dezvăluie numărul de telefon în ultimul videoclip Smiley s-a gandit la o metoda inedita de a intra in contact cu fanii, dar și de a-și promova noua melodie. Artistul iși dezvaluie numarul de telefon in videoclipul piesei „Ce mai faci, straine?”. Smiley poate fi acum sunat de oricine, poate fi contactat prin mesaje de toata lumea și asta doar daca urmarește videoclipul noii sale piese, și descopera, ascuns in imagini, numarul sau de telefon: „Mi-am dorit mereu sa vorbesc direct cu cei care imi asculta muzica, sa-mi spuna ce parere au despre piesele mele și ce ar vrea sa mai asculte. Așa ca, m-am gandit sa dau printr-o provocare direct numarul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Smiley iși dezvaluie numarul de telefon in videoclipul piesei „Ce mai faci, straine?”. Astfel ca, acum oricine il poate suna sau ii poate trimite mesaje text sau pe whatsapp, daca urmarește videoclipul noii sale piese, și descopera, ascuns in imagini, numarul sau de telefon. „Mi-am dorit mereu sa…

- „Ce mai faci, straine?” intreaba Smiley in noua sa piesa al carei videoclip aduce si un challenge pentru cei care-l vad: un mesaj ascuns in detaliile vizuale ale clipului care va aduce si o recompensa directa pentru cei care il descopera. Aflat in America pentru a face muzica alaturi de…

- Inspirat de reintalnirea cu un „om din trecut" pe care l-a iubit, Simley a transmis intr-un comunicat pentru News.ro ca "am vrut sa captez momentul reintalnirii cu oamenii din trecut, care este unul de stangacie la inceput, dar care devine foarte transant dupa o analiza sincera". Citeste si: S-a…

- Recent, Gina s-a filmat pe pagina sa de Instagram, fara pic de machiaj, dorind sa se arate naturala, fara niciun filtru. Vedeta a vrut sa demonstreze ca nu exista perfectiune, fiecare persoana are zile mai bun si mai putin bune. Potrivit imaginilor, tenul iubitei lui Smiley nu arata foarte…

- Aurelian Temișan a avut prima reacție dupa ce s-a zvonit ca lucrurile nu ar fi prea roz in casnicia Andreei Balan și a lui George Burcea. Mai mult, presa a scris ca cei doi se indreapta spre divorț. Acum, nașul de cununie al celor doi a rupt tacerea. Temișan a scris pe Instagram ca a fost intrebat de…

- Smiley și Gina se iubesc, dar exista un mare impediment in calea oficializarii relatiei. "Smiley o iubește pe Gina, ține mult la ea și in ultima vreme sunt foarte apropiați. Este o fata buna, de casa, face mancare, e cuminte, insa el nu poate trece peste un singur lucru: trecutul ei. Ar vrea…

- Smiley isi va muta parte din echipa si proiecte la Los Angeles pentru urmatoarele doua luni si jumatate. Artistul va fi in America impreuna cu cativa dintre producatorii si compozitorii HaHaHa Production pana la inceputul lunii aprilie pentru a compune si produce muzica pentru unele dintre cele mai…

- Smiley și Gina Pistol se afla intr-o binemeritata vacanța, in Thailanda. Deși cei doi nu posteaza pe rețelele de socializare fotografii impreuna, Smiley a confirmat in exclusivitate pentru Revista Unica ca el și frumoasa prezentatoare de televiziune formeaza un cuplu și locuiesc impreuna. Dupa ce a…