Smiley își cântă convingerea că „Va fi bine” Smiley iși canta convingerea ca „Va fi bine“ in noua sa piesa, compusa in timpul perioadei de izolare și distanțare sociala, despre secretul fericirii și al binelui care este ascuns in fiecare om. „Uneori mi se pare ca fericirea este o alegere, pentru ca de noi depinde cum vedem lucrurile, cum lasam sa ne afecteze ceea ce ni se intampla și cat de des privim cerul și lasam sa ajunga la noi mesajul . Nu se poate sa apara norii și sa nu lase la un moment dat locul soarelui și nici nu exista problema care sa apara in viața noastra și sa nu aduca cu ea cel puțin o rezolvare și o lecție invațata. Este… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

