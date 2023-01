Smiley a luat-o pe micuța Josephine in culise la Romanii au talent. Pavel Bartoș a filmat-o pe micuța și a avut o reacție neașteptata.De cand a devenit tata, Smiley nu mai poate sta nicio clipa departe de fiica lui. Cantarețul spunea recent ca o ia pe micuța peste tot cu e. „Noi suntem și foarte impreuna, așa. Adica merge impreuna peste tot. Eu, cand am treaba in afara țarii, plecam impreuna. Vin dupa mine la clip, la studio, adica noi stam… Mie imi place foarte mult sa vina cu mine, ne-am și invațat toți trei, impreuna. Vedem care e starea ei de spirit atunci cand suntem toți trei. Ea nu are…