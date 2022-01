Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și-a impresionat recent marea comunitatae de care se bucura pe rețelele de socializare cu o fotografie la care nimeni nu se aștepta. Fara a ezita, prezentatoarea TV s-a lasat pozata de catre partenerul ei de viața, Smiley, intr-o ipostaza nemaivazuta. Fanii au avut o reacție incredibila!

- Smiley și Gina Pistol au devenit parinți in urma cu cateva luni, iar de atunci viața lor s-a schimbat total. La inceput de an 2022, cei doi au plecat in prima vacanța alaturi de Josephine, unde se bucura de soare și plaja. Interpretul a avut și un mesaj pentru cei care il urmaresc. „V-am ținut pe silent…

- Smiley și-a petrecut cum nu se putea mai frumos Craciunul. Acasa, alaturi de partenera lui de viața, Gina Pistol și de fiica lor, Josephine, dar și alaturi de celelalte doua persoane extrem de importante din viața lui, mama și bunica. Iata ce imagine unica a postat artistul cu cele doua!

- Gina Pistol și Smiley traiesc cele mai frumoase momente din viața de cand au devenit parinți. Recent, micuța Josephine le-a mai dat un motiv de bucurie: a facut primii pași. Frumoasa prezentatoare a dezvaluit acest aspect minunat din dezvoltarea fetiței pe Instagram, unde a impartașit momentul cu fanii…

- Gina Pistol a dat startul pregatirilor de sarbatori in urma cu cateva saptamani bune, atunci cand a inceput sa impodobeasca bradul, dar și sa decoreze casa. Ei bine, caci mai sunt doar cinci zile pana la Craciun, prezentatoarea TV a terminat deja cumparaturile, astfel ca darurile sunt deja sub pom.…

- Marisa Paloma a devenit mama in urma cu cateva saptamani, astfel ca de atunci iși dedica tot timpul fiicei sale. Inca de la primele ore ale dimineții, vedeta a postat o serie de fotografii emoționante prin care și-a suprins marea comunitate de pe rețelele de socializare. In ce ipostaza s-a afișat alaturi…

- La ce folos muzica pentru bebeluși, daca tatal tau este unul dintre cei mai indragiți și de succes artiști din Romania și il poți asculta oricand LIVE?! Ei bine, micuța Josephine a fost surprinsa de mama ei, Gina Pistol, in timp ce dansa in fața televizorului, ascultand noua melodie lansata de Smiley.

- De cand in viața lui a aparut Josephine, Smiley este complet schimbat. Deși muncește foarte mult pentru proiectele pe care le are, artistul iși face intotdeauna pentru fiica lui și a Ginei Pistol. Pe una dintre rețelele de socializare, Smiley a incarcat o fotografie cu el și micuța Josephine. Artistul…