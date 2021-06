Stiri pe aceeasi tema

- Mama Irinei Vlah iși sarbatorește astazi 21 mai, ziua de naștere. Cu aceasta ocazie guvernatoarea Gagauziei a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie induioșatoare, insoțita de un mesaj, scrie SHOK.md.

- Gina Pistol și-a incantat fanii din mediul virtual inca de la primele ore ale zilei. Iubita lui Smiley le-a impartașit internauților o imagine emoționanta cu fiica lor, Josephine, din curtea casei. Cu aceasta ocazie, fosta prezentatoare de la Chefi la cuțite le-a dezvaluit admiratorilor cine este cel…

- Smiley a publicat pe contul de socializare, o imagine in care apare mana fetiței lui și mana bunicii interpretului. Acesta a anunțat ca cele doua s-au intalnit pentru prima oara. „O intalnire superba intre mana care m-a crecut și manuța puiului de om pe care il voi crește impreuna cu Gina! Josephine…

- Proaspeții parinți din showbiz-ul romanesc se bucura de fiecare clipa petrecuta alaturi de fiica lor și stau cu sufletul la gura sa-i descopere fiecare pas in aceasta lume. Ce a facut recent micuța lui Smiley dupa aproape doua luni de la naștere? Smiley, surprins de ce a facut fiica lui la doua luni…

- Mirela Vaida și-a emoționat toți admiratorii de pe Instagram printr-o imagine de colecție cu una dintre cele mai dragi persoane din viața ei, fiica sa, Carla. Vigilenți, fanii prezentatoarei de la Acces Direct au observat imediat ca micuța ii seamana leit celebrei sale mame, spunand ca sunt exact ca…

- Andreea Marin a dezvaluit ca s-a vaccinat impotriva COVID-19 cu AstraZeneca. Deși a avut reacții adverse și doua zile a stat in pat, vedeta iși dorește sa faca și rapelul. Andreea Marin, in varsta de 46 de ani, i-a marturisit lui Cristi Brancu in cadrul emisiunii TV „Exclusiv VIP”, ca s-a vaccinat…

- Gina Pistol și Smiley au decis cum o va chema pe fiica lor abia nascuta, ba chiar au și facut pasul cel mare, anume inregistrarea certificatului de naștere. Și daca unii ar crede ca numele micuței este unul tradițional, din popor, ei bine nu. Surpriza abia acum urmeaza!

- Vestea conform careia Smiley și Gina Pistol au devenit parinți a bucurat o țara intreaga. Celebrul artist a oferit primele declarații, dupa ce a devenit in mod oficial tatic de fetița. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romana, l-au surprins pe proaspatul tatic in timp ce…