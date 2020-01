Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare pentru fanii Mireasa pentru fiul meu, la inceput de an. Alexandra si Dragos, doi dintre cei mai apreciati fosti concurenti, au devenit parinti pentru a doua oara. Frumoasa veste a fost data de fani, pe un grup dedicat emisiunii.

- Bogdan Ioan, caștigatorul „Vocea Romaniei”, și-a lansat prima piesa din cariera și spera sa dealovitura pe piața muzicala romaneasca. Videoclipul melodiei „Tu” este unulspecial, dupa cum spune chiar interpretul.„Pentru mine, toata aceasta perioada a fost o experiența noua. Am vazut ce inseamna procesul…

- Revista Unica ianuarie 2020 „fura startul” in noul an și apare pe 19 decembrie, avand-o pe coperta pe actrița Kira Hagi. Descopera ce alte subiecte interesante poți citi exclusiv in revista. Daca stai de vorba cu Kira Hagi, fiica cea mare a lui Gheorghe Hagi, descoperi un artist complet, un suflet mare…

- Smiley a fost recent impreuna cu familia sa la un eveniment la care fratele sau a fost desemnat managerul anului pentru performanțele sale de la HaHaHa Production. La eveniment nu a venit și Gina Pistol , iubita lui. Insa in show-urule live de la Vocea Romaniei, Horia Brenciu l-a provocat de mai multe…

- Ești convins ca nu ai cum sa mulțumești pe toata lumea atunci cand vine vorba despre cadouri de sezon? Ei bine, inseamna ca nu ai vizitat inca pagina de colecții a ziarului Libertatea. Gasești aici, cu siguranța, cate ceva pe placul oricui, indiferent de varsta. Cate ceva pentru bunici, mamici, tatici…

- Adrian Sina și Anca Serea se pot bucura de o familie numeroasa și fericita. Cei doi au șase copii carora le acorda toata atenția, iar ieri au avut parte de un eveniment important in viața lor. Mezina familiei a fost sarbatorita.

- Andreea Balan traiește cea mai frumoasa perioada din viața sa. Cantareața are parte in sfarșit de familia la care visa din totdeauna. Acum se poate bucura de un soț care o iubește foarte mult, dar și de doua comori, micuțele: Ella și Clara.

- Jean Gavril, unul dintre cei mai nonconformisti artisti din Romania, lanseaza alaturi de Feli „Ultimul val”, o piesa dramatica despre plecare si gol ramas in urma pierderii cuiva drag. Inspirat de moartea tatalui unuia dintre cei mai buni prieteni ai sai, comandant de vas de profesie, Jean Gavril si-a…