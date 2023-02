Smiley este artistul cu cele mai multe difuzări la radiourile românești. Încasează venituri uriașe din drepturi de autor Smiley este artistul cu cele mai multe difuzari la radiourile romanești pe 2022. Care este cea mai ascultata melodie in eter, pe 2022. Solist, compozitor, vedeta de televiziune și anteprenor, fondatorul Hahaha Production, cea mai productiva casa de producție muzicala de la noi, a mai incheiat anul trecut cu un record, acela de singurul artist care a avut opt melodii in top 100 cele mai difuzate piese pe anul trecut (4.412 difuzari). Nici pe YouTube nu sta rau, melodia ”Scumpa foc”, a inregistrat 18 milioane de vizualizari in 8 luni de la lansarea sa. Nu este primul an cand Smiley, alias Andrei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jorge este cunoscut mai degraba pentru activitatea sa in televiziune și muzica. Puțini din cei care il vad pe scena știu ca solistul a intalnit succesul in perioada cand se pregatea sa devina afacerist. A studiat ”Managementul afacerilor” (ASE). Pentru popularul solist, pe numele sau Gheorghe Papagheorghe,…

- Astazi, 27 ianuarie, Catalin Maruța implinește 45 de ani. Prezentatorul de la PRO TV petrece alaturi de familia sa, fiind abia operat la picior. Fiica lui, Eva, i-a facut o urare amuzanta. Catalin Maruța se afla in concediu medical, dupa ce in urma cu doua saptamani s-a operat la picior. Prezentatorul…

- „Nu suntem nici mai buni, nici mai rai decat alte popoare”, spune Mihai Netea, cercetator roman care muncește in Olanda. Tot el crede ca „romanii se reobișnuiesc cu a avea inițiativa, a lua situația in propriile maini, a nu aștepta ca sa faca cineva ceva pentru noi. Eu sunt optimist pentru Romania”.…

- Oamenii de afaceri sarbi Milutin Nikolic si Pavle Kavran au achiziționat, prin Hefastos Capital, de la proprietarii ruși actiunile detinute la divizia germana TMK Europe, entitatea care este actionarul majoritar al combinatului TMK Artrom Slatina. In urma tranzacției, producatorul roman de tevi, cu…

- Piața romaneasca a companiilor farmaceutice va fi mai bogata din 2023. Conform informațiilor, unul din giganții industriei, cu peste 20 de filiale in toata lumea și 114 parteneri, este pe cale sa-și deschida in Romania prima sucursala din estul Europei, asta insemnand ca vor fi multe angajari in acest…

- Majoritatea angajatorilor din Romania (97%) afirma ca programul de lucru flexibil este unul dintre cele mai dorite beneficii de catre salariati, in timp ce doua din trei companii de top ofera beneficii legate de acest aspect, releva un studiu de specialitate, publicat marti. Fii la curent…

- Ionuț Galani este unul dintre artiștii care au facut celebra Romania și peste hotare, dupa ce a cantat la multe petreceri, melodii care au rasunat in toate colțurile Europei. Acum, a venit la Antena Stars sa marturiseasca care sunt lucrurile care i-au purtat noroc in cariera, dar și faptul ca este mandru…