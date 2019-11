Smiley, emisiunea "România, te iubesc!" şi serialul "Vlad" - printre câştigătorii premiilor Radar de Media 2019 Smiley, emisiunea "Romania, te iubesc!" si serialul "Vlad" s-au numarat printre castigatorii premiilor Radar de Media 2018, care au fost decernate in cadrul unei gale care s-a desfasurat marti seara.



Marele premiu Radar de Media (Omul media al anului) a fost acordat cantaretei Andra.



"Este o mare bucurie sa urc pe aceasta scena in aceasta seara. (...) Am un public special, cu care am o relatie speciala si vreau sa le multumesc pentru ca de fiecare data sunt alaturi de mine si cand ma vad undeva nominalizata, ei sunt cu sufletul acolo si voteaza pentru mine. Multumesc din… Citeste articolul mai departe pe AgerPres.ro…

Sursa articol: AgerPres.ro

