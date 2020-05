Smiley, dezamăgit de câştigurile din România: „Este de râsul lumii cât..” Artistul a explicat intr-un interviu ca nu pune prea mare pret pe lucrurile materiale si ca nu si-a dorit niciodata sa duca o viata prea luxoasa. Cel intereseaza in schimb este ca HaHaHa Production sa aiba succes. Si are… Cum il afecteaza pandemia de coronavius pe Smiley „Pe noi ne afecteaza foarte tare. Cumva tot showbiz-ul romanesc, toata industria se bazeaza pe concerte. Pentru majoritatea oamenilor care se afla in acest business este foarte greu și cand spun asta ma refer si la sunetisti, instrumetisti, toti cei care sunt in industrie, nu doar la artisti. Tot acest ecosistem este afectat… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca, Smiley, Margareta Paslaru, Maia Morgenstern, Florin Calinescu si Cabral printre cei care trimit mesaj de donatie, prin cantec, catre Daruieste Viata. In contextul vremurilor dificile pe care le traverseaza Romania si intreaga lume, 27 dintre cele mai cunoscute personalitati in spatiul…

- Melodia „Impreuna”, parte a unei inițiative naționale de strangere de fonduri, a fost transmisa simultan pe Antena 1, Digi 24, Kanal D, PRO TV și TVR1. Piesa a fost compusa de echipa HaHaHa Production: Felicia Donose, Andrei-Tiberiu Maria (Smiley), Serban Cazan si Dorian Micu. Andra, Damian Draghici,…

- In prima zi de Paște, Andra, Damian Draghici, Feli, Florin Ristei, Horia Brenciu, Iuliana Tudor, Sore, Virgil Iantu, Orchestra Romana de Tineret si HaHaHa Production se alatura initiativei #separatidarimpreuna si lanseaza melodia „Impreuna”, transmisa simultan pe Antena 1, Digi 24, Kanal D si PRO TV.

- TNT Brothers, cea mai mare asociatie de parasutism din Romania si una dintre cele mai mari din SE Europei, povesteste cum a fost afectata de pandemie si despre masurile luate pentru protejarea asociatiei. In acest moment, situatia globala este una critica si chiar daca toata atentia este indreptata…

- Artiștii din Romania incearca sa iși distreze fanii și sa ajute romanii sa treaca mai ușor peste aceasta perioada dificila. Daca Dana Rogoz le citește zilnic copiilor pe Facebook, Damian Draghici le-a oferit un concert vecinilor sai. Artistul a mers pe balcon, unde a cantat la nai. „Noi, artiștii, va…

- Smiley a inceput anul in America, unde a avut o deplasare in scop profesional, a bifat și o vacanța alaturi de iubita lui, Gina Pistol, dupa care a revenit in țara mai devreme din cauza pandemiei de Coronavirus. Despre perioada de izolare, muzica și alte activitați cu care iși umple timpul am vorbit…

- Clubul Kielce a fost desemnat campion al actualului sezon de handbal masculin in Polonia, de catre Liga din aceasta tara, in conditiile suspendarii campionatului pe fondul pandemiei de coronavirus, potrivit Agerpres.Clasamentul a fost ''inghetat'' dupa disputarea celei de-a 25-a etape disputata…

- Ștefania este una dintre cele mai notabile prezența de la Asia Express. Tanara a intrat in concurs alaturi de iubitul ei, Speak, și formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri ale emisiunii. Ștefania este dansatoare aparand in videoclipurile mai multor vedete precum Inna. Insa de curand a lansat și…