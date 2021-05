Stiri pe aceeasi tema

- Rocsana Marcu a decis sa iși schimbe total viața și sa se mute in Anglia alaturi de familia sa. Fosta vedeta TV și-a dorit sa le ofere fiicelor sale, Mayra și Indira, un stil mult mai bun de trai. Aceasta a renunțat la faima pe care o avea in Romania, și-a facut bagajele și a […] The post Cu ce se ocupa…

- Fanii lui Smiley și ai Ginei Pistol pur și simplu s-au topit cand au vazut aceasta fotografie. Duminica Floriilor se petrece in familie, iar cele doua vedete știu foarte bine acest lucru. Unde au dus-o juratul de la Romanii au talent și vedeta Antena 1 pe micuța lor Josephine. Fanii au plans de emoție.…

- De cand Gina Pistol a adus-o pe lume pe micuța Josephine, intrebarea care sta pe buzele tuturor este cand o vor arata prezentatoarea de la Chefi la cuțite și Smiley pe fiica lor. In urma unei intrebari pusa de o fana, artistul a dezvaluit: atunci cand micuța ii va cere acest lucru. Iata ce declarații…

- Gina Pistol și Smiley traiesc de ani de zile o frumoasa poveste de iubire, dar acum, de cand a venit fiica lor pe lume, sunt in culmea fericirii. Au devenit parinți, viața li s-a schimbat. Nu se mai feresc nici sa mai apara in fața camerelor impreuna, așa ca acum au surprins cu o imagine de peste 100.000…

- Josephine, fiica lui Smiley și a Ginei Pistol implinește, in curand, o luna. Vedeta de la PRO TV a dezvaluit detaliul pe care toți fanii il așteptau. Cei doi s-au ferit sa o arate, insa acum e clar. Iata cu cine seamana mai mult fiica celor doua vedete. Cu cine seamana Josephine, fetița Ginei Pistol…

- Smiley e implinit și pe plan profesional, și personal. Are o relație de ani de zile cu Gina Pistol, iar recent cei doi au devenit parinți. Viețile celor doi s-au schimbat radical. Iata ce face cantarețul acum, cum se descurca de cand a devenit tata. Pe 9 martie 2021, viața lui Smiley s-a schimbat complet.…

- Gina Pistol și Smiley sunt in culmea fericirii dupa ce au devenit parinți. Proaspata mamica a ajuns deja acasa cu micuța, care s-a nascut pe 9 martie. Blodina a avut prima ei aparitie publica virtuala alaturi de iubitul ei. Smiley a transmis un mesaj fanilor chiar din camera micuței. Pe... The post…