Smiley, despre cea mai cruntă beție: „Eu nu rezist prea tare la băutură” Smiley a marturisit cu sinceritate, dar și cu mult umor, care a fost cea mai crunta beție traita. Artistul nu s-a sfiit sa recunoasca ca iși pierduse total controlul, insa a recunoscut ca de atunci a luat atitudine. Smiley susține ca nu ține la bautura și prefera sa-și impuna o limita pentru a nu mai trai ceea ce a trait in urma cu cațiva ani cand a baut cu prietenii intr-un club și a avut parte de o seara de pomina, dupa cum el insuți descrie: „Eu daca ies la baut cu baieții sau ies la vreo petrecere, am un prag la care zic «baieți, eu am plecat», de care nu trec. Adica pragul este cand incep… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

