Noul videoclip al lui Smiley conține mai multe secvențe erotice. Poate prea explicite, cred unii fani. Artistul apare alaturi de iubita sa Gina Pistol, cu care se saruta pasional in public. Ulterior, scena se muta in dormitor! Teaser-ul postat de cantareț pe rețelele de socializare a imparțit fanii in doua... The post Smiley, desființat pentru scenele intime cu Gina Pistol! Cum a reacționat artistul appeared first on Tabu .