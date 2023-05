Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au dat, recent, vestea pe care toți fanii lor o așteptau de multa vreme, Gina Pistol (42 de ani) și Smiley (39 de ani), unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul romanesc, fac pregatirile pentru marele eveniment: nunta lor. Pe 10 mai, Gina a publicat mai multe videoclipuri pe rețelele…

Gina Pistol și Smiley au inceput pregatirile pentru nunta. Cand are loc marele eveniment

- Adriana Trandafir este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi din țara. Aceasta implinește azi varsta de 67 de ani și este recunoscatoare pentru tot ce a trait. Pe rețelele de socializare a postat cateva versuri cu privire la viața.

- Astazi se sarbatoresc Floriile, avand o insemnatate aparte pentru ca marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim. Cat mai multe persoane sarbatoresc astazi ziua de nume, iar Roxana Dobre și-a surprins soțul cu un mesaj emoționant in aceasta zi speciala. Iata ce urare i-a transmis bruneta lui Florin…

- Fiica fostului sef al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja a transmis un mesaj emoționant la moartea tatalui ei. Aceasta scrie ca „in ultimele clipe din viața, tatal meu, cu taria și credința care il caracterizau, iși ierta calaii”. Mai mult, fiica acestuia nu s-a rezumat doar la acuzații ci a cerut…

- Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate persoane publice din Romania. Pentru ca este mereu sincera, vedeta a strans aprecierile oamenilor din jurul ei destul de repede. Chiar daca nu ii mai are pe cei dragi aproape, Andreea Marin iși amintește de aceștia in fiecare moment al vieții sale și…

- Auchan a luat o decizie in permiera in Romania, și anume sa elimine casierii, iar clienții sa iși scaneze și plateasca singuri cumparaturile. Decizia a adunat pareri pro și contra, insa Marian Godina a transmis un mesaj prin care și-a exprimat ferm nemulțumirea.