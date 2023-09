Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul mortal s-a produs sambata dupa-amiaza, pe DN 22, in localitatea tulceana Smardan. Victima mergea pe șosea intr-un scaun special cu rotile, cand a fost spulberata de un șofer care s-a urcat la volan baut și fara permis, potrivit unui comunicat transmis de IPJ Tulcea, citat de Agerpres.Polițiștii…

- Smiley, pe numele sau real Andrei Tiberiu Maria, a ramas fara permisul de conducere dupa ce a fost prins de radar mergand cu o viteza mai mare cu peste 50 de km h fata de cea permisa pe drumul Agighiol Tulcea.Smiley, pe numele sau real Andrei Tiberiu Maria, a ramas fara permisul de conducere dupa ce…

- Smiley, pe numele sau real Andrei Tiberiu Maria, a ramas fara permisul de conducere dupa ce a fost prins de radar mergand cu o viteza mai mare cu peste 50 de km/h fața de cea permisa pe drumul Agighiol - Tulcea, scrie Tulcea Noastra.Potrivit sursei menționate, incidentul a avut loc sambata, in jurul…

- Politistii au retras in ultimele 24 de ore 251 de certificate de inmatriculare si au retinut 616 permise de conducere, dintre care 60 pentru consum de alcool si 31 pentru consum de droguri sau alte substante interzise, informeaza Ministerul Afacerilor Interne, conform Agerpres.Potrivit unui comunicat…

- In ultimele trei zile ale saptamanii precedente, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au acționat, atat in mediul urban, cat și in mediul rural, pentru asigurarea unui climat corespunzator de ordine și siguranța publica și pentru creșterea gradului de siguranța rutiera pe drumurile…

- Un barbat din comuna Calațele s-a urcat la volan fara a avea permis de conducere, iar cand polițiștii l-au depistat, a refuzat sustragerea sau prelevarea de mostre biologice, motiv pentru care a fost reținut pentru 24 de ore. La data de 9 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Huedin au…

- La data de 3 iulie 2023, polițiștii din Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 32 de ani, din comuna Lopadea Noua, județul Alba, care este cercetat pentru mai multe fapte de conducere cu permisul suspendat. Tanarul a fost depistat de polițiști, de 4 ori, in timp ce conducea…

- Un sibian din satul Buzd, județul Sibiu, a fost reținut sambata de polițiștii sibieni, fiind acuzat ca a condus fara permis. Nu e singura problema legala a acestuia, scrie publicația locala Turnul Sfatului.Un barbat de 31 de ani din satul Buzd, comuna Brateiu, județul Sibiu a fost reținut sambata pentru…